Egal, ob man die Spezialitäten der Familie Planegger direkt in der Buschenschenke, von der Selbstvermarktungshalle in Köttmannsdorf oder vom angrenzenden Bauernladen in Aich, Viktring, genießen möchte – man schmeckt die Regionalität. Am 20 Hektar großen Hof mit Mutterkuhhaltung und Forstwirtschaft kann man allerlei finden: Angefangen von Pinzgauerrindern und über 400 Rasse- und Legehühner bis hin zu Schweinen auf Strohböden. „Bei uns kommen die Leute mit ihren Kindern auch gerne einfach so vorbei, um die Tiere hautnah zu erleben“, erzählt Besitzer Andreas Planegger, der den Hof 1997 von seinem Vater übernommen hat.