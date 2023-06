Konkursverfahren über Gastgewerbebetrieb in Klagenfurt eröffnet

Per Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt am Donnerstag über Gastrobetrieb in Klagenfurt-Wölfnitz ein Konkursverfahren eröffnet. Status über Vermögen und Schulden noch nicht vorhanden.