Der eigene Chef sein. Flexibilität in der Zeiteinteilung. Aber auch die Übernahme von Verantwortung sind häufig genannte Gründe, warum sich Menschen für die Selbstständigkeit entscheiden. 2179 Unternehmen wurden im vergangenen Jahr in ganz Kärnten gegründet. Firmengründer sind in der Regel verhältnismäßig jung: Der Großteil befindet sich in der Altersgruppe von 20 bis 40 Jahren. Der "Durchschnittsgründer" ist 37 Jahre alt.