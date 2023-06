Gut Ding braucht eben Weile! Auch im Fall von Michaela Ambrozy und Mario Leitner brauchte es rund fünf Jahre, bis sie ein Paar wurden. "Wir haben uns vor sieben Jahren das erste Mal getroffen", erinnert sich die Tochter des einstigen Kärntner Landeshauptmannes Peter Ambrozy. Die Sympathie war da, so richtig gefunkt hat es aber erst vor zweieinhalb Jahren - mitten in der Pandemie und im Lockdown.

Damit es aber zu keinem Verstoß kommt, meldete sich die Kindergärtnerin beim Infineon-Angestellten, der ein Haus in Ferlach besitzt, mit einem Nebenwohnsitz an. Das allerdings nur für drei Monate. Die Büchsenmacherstadt wurde zur Heimat der heute 40-Jährigen. "Ich habe der Liebe wegen auch meine Tätigkeit als Gemeinderätin in Klagenfurt aufgegeben", erzählt Ambrozy etwas wehmütig.

Das frisch getraute Ehepaar Leitner-Ambrozy © Varh/KK

So etwas wie einen (klassischen) Heiratsantrag gab es bei den Ferlachern nicht. "Irgendwann war klar, wir heiraten", lacht Michaela Ambrozy. Das war im November des Vorjahres. Binnen eines halben Jahres wurde die Hochzeit organisiert, die am 10. Juni am Plöschenberg gefeiert wurde. Dort wurde auch standesamtlich geheiratet, Papa Peter führte seine Tochter zum Altar, als Trauzeugin fungierten die jeweils besten Freunde Hanna Masser und Werner Pretterbauer. Mama Patricia, die einst eine Modeboutique in der Landeshauptstadt führte, stand beim Kauf des Brautkleides beratend zur Seite. "Für uns war es eine total entspannte Hochzeit", lässt die frischgebackene Ehefrau den schönsten Tag in ihrem Leben Revue passieren.

Mit 70 Gästen wurde dann bis spät in die Nacht gefeiert. Kleines Detail am Rande: Während das Brautpaar schon im Bett lag, feierten Eltern und Schwiegereltern noch weiter. Mit dabei war auch Michaelas Oma, Anni Moser - für die 90-Jährige ging mit der Hochzeit ihrer Enkelin ein kleiner Traum in Erfüllung. Übrigens: Michaela wie auch Mario tragen jetzt einen Doppelnamen - Leitner-Ambrozy. Die Hochzeitsreise wird nachgeholt: "Irgendwann einmal im Winter wollen wir wohin, wo es warm ist", verrät das Paar.