Sie hatte es bereits im Vorfeld der heurigen Euro-Nascar-Serie prognostiziert: „In der obersten Klasse wird jeder Fehler bestraft. Und als Rookie hat man noch sehr viel zu lernen“, sagt Alina Loibnegger (Racingfuel Motorsport). Dabei hat die 28-Jährige in Brands Hatch in ihrem Chevrolet Camaro einen nahezu perfekten Start hingelegt. Wäre da nicht dieser technische Defekt gewesen. „Somit war das Rennen nach sechs Runden gelaufen. Richtig schade, da ich mit meinen Zeiten im Spitzenfeld gewesen bin. Von dem her war es schon frustrierend“, erklärt die gelernte Floristin.