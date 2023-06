"Man kann in einem Schloss leben und einen Hubschrauber besitzen. Es ist möglich, sich so etwas selbst zu erarbeiten", mit diesen Worten wurde der Klagenfurter Immobilien-Unternehmer Walter Mosser im Jahr 2010 in der Kleinen Zeitung zitiert. Mosser besitzt ein Schloss – Seltenheim – mitsamt Privathubschrauberlandeplatz. Für letzteren kämpft er seit mehr als 15 Jahren um eine unbefristete Zivilflugplatz-Bewilligung.