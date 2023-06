Sexueller Missbrauch an einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person, sexueller Missbrauch von Unmündigen und pornografische Darstellung Minderjähriger. Das wird einem 34-jährigen Kärntner vorgeworfen. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat der Mann bereits zwei einschlägige Vorstrafen. Zuletzt saß er im Jahr 2013 wegen schweren sexuellen Missbrauchs in Haft. Bereits damals hatte er ein Mädchen übers Internet kontaktiert und sie danach missbraucht. Nun soll er sich wieder an einer Minderjährigen vergangen haben. Deshalb muss er am heutigen Freitag erneut vor Gericht.