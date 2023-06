Von der Politik wird es so verkauft, aber in Wahrheit ist es anders: Primärversorgungseinheiten (PVE) sind keine Notfallambulanzen und nicht jeder Patient kann sie aufsuchen. Weil sich offenbar zu viele Patienten dorthin verirren, schreibt das Kärntner PVE "Medineum" in Klagenfurt auf seiner Homepage Klartext: "Als Primärversorgungszentrum sind wir nicht für externe Patienten zuständig – also für Patienten, die einen Hausarzt gewählt haben, der nicht im Medineum praktiziert." Laut Auskunft des Landes hat das "Medineum" einen Gruppenpraxenvertrag mit der Sozialversicherung. Es handelt sich also um eine "normale" Hausarzt-Gruppenpraxis – eben nur mit längeren Öffnungszeiten und zusätzlichen therapeutischen Angeboten. Ein Normalpatient (ohne Akutprobleme), der am Abend ins PVE kommt, weil sein Hausarzt bereits geschlossen hat, kann daher abgewiesen werden.