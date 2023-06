Der Zufall brachte den gebürtigen Tiroler Dominik Rangger und seine Familie an den Wörthersee. "Das Hotel Jägerhof in Krumpendorf stand damals zum Verkauf und wir haben zugeschlagen", erzählt der 24-Jährige. Das war im Jahr 2019. Seitdem wurde in die Immobilie am Ortsende der Wörtherseegemeinde laufend investiert. Die Zimmer mit insgesamt 64 Betten in unterschiedlichen Kategorien wurden modernisiert, ebenso bekam der 400 Quadratmeter große Wellnessbereich (mit Hallenbad, Sauna, Fitnessraum und Sauna) ein umfangreiches Lifting. Detail am Rande: Es handelt sich um ein Hotel für Erwachsene, Übernachtungen sind erst ab 18 Jahren möglich.