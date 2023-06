Sie hat allein auf YouTube 1,52 Millionen Follower und ist als Britin einen gewissen Geräuschpegel des Lebens gewöhnt. Was passiert also, wenn die Video-Bloggerin "ClickForTaz" ein Experiment wagt und nach Klagenfurt fliegt?

Den billigsten Flug, den sie findet, wollte sie buchen. Gesagt getan, von London Stansted ging es per Flugzeug - genau, nach Klagenfurt. Das Video-Tagebuch dieser abenteuerlichen Reise geht derzeit viral. Vor allem, weil sie "ClickForTaz" nicht nur am Schnee, sondern vor allem an der gespenstischen Ruhe in der Stadt erfreut. "Es ist so leise hier. Ich fühle mich, als wäre ich in einer Art Disney-Stadt", scherzt die YouTuberin.

"Eine Geisterstadt"

Und als sie an einem Wochenende mutterseelenallein über den Alten Platz flaniert rutscht es ihr heraus: "Es ist wie eine Geisterstadt".