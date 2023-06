Im Wohnhaus eines jungen Kärntner Polizisten wurde vor Kurzem ein Sturmgewehr entdeckt. Die Dienstwaffe wurde 2015 aus der Polizeiinspektion Wels-Pernau in Oberösterreich gestohlen. Der Fund hat polizeiintern sofort eine brisante Frage aufgeworfen: Wurde mit dieser Waffe möglicherweise ein Mord verübt? Am 31. Oktober 2015 – wenige Monate nach dem Waffendiebstahl – wurde der Taxifahrer Reinhard O. vor seinem Wohnhaus in Klagenfurt-Waidmannsdorf erschossen. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Sturmgewehr (Steyr 77) in der Polizeiversion handeln. Es ist dasselbe Modell, das jetzt in der Garage des Polizisten aufgetaucht ist. „Es gibt derzeit keine Hinweise, dass mit der Waffe eine Straftat verübt wurde, trotzdem wird diese jetzt untersucht“, sagt Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion.