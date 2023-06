Schon vom Ironman ausgeruht? Hoffentlich, denn am Donnerstag steht schon die nächste Sportveranstaltung in Klagenfurt am Programm. Der Altstadtlauf zählt zu den Fixpunkten im Kalender. Diesmal lockt das Event mit Neuerungen.

Weil die Sparkasse am Neuen Platz umgebaut wird, verändert sich die Streckenführung. Die Hauptbewerbe (5 und 10 Kilometer) starten vor dem Lindwurm. Weiter geht es dann über die Burggasse, die Bahnhofstraße, den Alten Platz, die Goeß Gasse, den Pfarr- und Heuplatz und die Priesterhausgasse zum Kardinalplatz und über die Paradeisergasse zurück in die Bahnhofstraße. Dann führt die 2,5 Kilometer lange Schleife über die Paulitschgasse, die Karfreitstraße, die 8.-Mai-Straße, die Dr. Hermann-Gasse und die Pernhartgasse wieder auf den Neuen Platz.

Die Streckenführung © Klagenfurter Altstadtlauf

Anmeldungen noch möglich

Neben den zwei Hauptläufen (ab 19.30 Uhr) stehen Kinderläufe (ca. 550 bis ca. 1.100 Meter), ein Schülerlauf (ca. 1.650 Meter) und ein Bambinilauf (ca. 200 Meter, ohne Zeitnehmung) auf dem Programm. Online kann man sich nur noch heute, 19. Juni, auf www.altstadtlauf-klagenfurt.at anmelden. Spätentschlossene haben dann die Möglichkeit, sich am 21. Juni von 15 bis 18.30 Uhr und am 22. Juni von 10 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Bewerb am Veranstaltungsgelände nachzumelden.

Im Zuge der Veranstaltung sind temporäre Straßensperren notwendig. Ab 16.50 Uhr werden die Straßen rund um den Neuen Platz sowie die Burggasse, Domgasse, Paradeisergasse und Pernhartgasse gesperrt. Ab 18.30 Uhr ist mit Sperren für den Hauptlauf zu rechnen. Alle Straßen sollten ab etwa 21 Uhr wieder frei befahrbar sein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.