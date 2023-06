Ervin Hukarevic (SPÖ), bei Amtsantritt im Jahr 2015 der jüngste Stadtrat Kärntens, hat am Montag offiziell seinen Rücktritt als Stadtrat der Stadtgemeinde Ferlach bekannt gegeben. Der Anlass für diesen Schritt ist sein Einzug in den Kärntner Landtag – wiederum als jüngster Abgeordneter.

Mit einem "lachenden und einem weinenden Auge" blickt Hukarevic in die Zukunft und in die Vergangenheit: "Es war eine unglaubliche Ehre, als jüngster Stadtrat Kärntens tätig zu sein und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Ferlach vertreten zu dürfen. Gemeinsam mit meinem Team und den engagierten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung haben wir bedeutende Projekte umgesetzt und das Wohl der Gemeinde vorangetrieben."

"Neue Plattform"

Mit seinem Einzug in den Landtag eröffnet sich Hukarevic "nun eine neue Plattform, um noch mehr für den Bezirk, die Region und für Ferlach erreichen zu können". Als jüngster Abgeordneter zum Kärntner Landtag will er sich "mit Leidenschaft und Einsatz für die Anliegen der Menschen einsetzen und positive Veränderungen auf Landesebene vorantreiben". In der Gemeinderatssitzung am 11. Juli wird der Abgang offiziell.

Seinen Nachfolger bestimmte Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) höchst persönlich: Gemeinderat Thomas Laussegger übernimmt den Stadtrat-Sessel. "Er ist kompetent, engagiert und passt in die junge, dynamische Zukunft für Ferlach", sagt Appé. Bisher war Laussegger Ausschussobmann für Hoch- und Tiefbau. Huakrevics Agenden Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Inklusion werden unter den Stadträten aufgeteilt. Der einst jüngste Stadtrat bleibt weiterhin als Gemeinderat in der Gemeindevertretung von Ferlach aktiv.