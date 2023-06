Dramatische Momente Samstagnachmittag in der Bucht von Velden: Eine 84 Jahre alte Frau aus Salzburg war alleine in den Wörthersee schwimmen gegangen. Ihre Begleiterin, eine 69 Jahre alte Frau aus Salzburg, entdeckte sie etwas später reglos im Uferbereich an der Wasseroberfläche treibend und rief um Hilfe.

Anwesende Badegäste zogen die Frau aus dem Wasser und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Frau wurde schließlich in kritischem Zustand vom Rettungshubschrauber RK1 in das UKH Klagenfurt gebracht. Die genauen Umstände sind derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.