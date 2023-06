Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 12 St. Ruprecht hatten das besondere Vergnügen, John Patrick Platzer, den bekannten Klagenfurter Militär-Rapper der Militärmusikfestivals 2022 und 2023, an ihrer Schule willkommen zu heißen. Im Rahmen seines Engagements, junge Menschen zu inspirieren und ihre künstlerischen Talente zu fördern, sprach Platzer mit den Schülerinnen über Stärkung des Selbstvertrauens durch Kunst, metrische Grundlagen der Lyrik und verriet ihnen Tipps und Tricks, wie virale Rap-Hits entstehen.

Platzer, der nicht nur für seine musikalischen Erfolge und als ehemaliger Nachrichten-Rapper der Antenne Kärnten bekannt ist, fungierte bereits als Jurymitglied für den bundesweiten Jugendredewettbewerb, ist hauptberuflich der Leiter der Presse- und Kommunikationsabteilung der Kärntner Volkspartei sowie eingeteilter Informationsoffizier des Militärkommandos Kärnten. Zudem ist er Präsident des gemeinnützigen Vereins "Soldaten mit Herz", der sich österreichweit für in Not geratene Kinder und Jugendliche einsetzt. Diese vielfältigen Tätigkeiten spiegeln seine Überzeugung wider, dass es von großer Bedeutung ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Platzer zu Besuch bei der Mittelschule 12 St. Ruprecht © KK/Schule

"Es ist mir eine Ehre und eine Herzensangelegenheit, meine Zeit und Erfahrung mit jungen Menschen zu teilen", sagte Platzer während seines Besuchs an der Mittelschule 12 St. Ruprecht. "Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft, und es ist wichtig, sie in ihren kreativen und musikalischen Bestrebungen zu unterstützen. Durch die Kunst können sie ihre Stimme finden und ausdrücken, was ihnen wichtig ist. Ich bin beeindruckt von der Begeisterung und dem Talent, das ich hier an dieser Schule gesehen habe."

Militärmusikfestival 2023:

Als Highlight seines Besuchs bot Platzer die einmalige Gelegenheit, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern einen Rap für ihr bevorstehendes Abschlussfest im Zuge der letzten Schulwoche zu schreiben und aufzunehmen. Gemeinsam brachten sie ihre Ideen ein und setzten diese in mitreißende Texte und Melodien um.

Die Schulleiterin der MS 12 St. Ruprecht, Birgit Lattacher, bedankte sich: "Solche Begegnungen haben eine immense Wirkung auf die Kinder und ermutigen sie, an ihre Träume zu glauben und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Der Besuch von Persönlichkeiten wie Herrn Platzer stärkt ihr Selbstvertrauen und eröffnet ihnen neue Horizonte."