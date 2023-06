Bei einer Kontrolle stellten Beamte der Bereitschaftseinheit Kärnten am Freitag um 14 Uhr in einer Wohnung in Klagenfurt im Stadtteil Welzenegg 14 Cannabispflanzen und 17 Tabletten Benzodiazepine sicher. Der 31-jährige Wohnungsinhaber zog die Pflanzen in einer professionellen Indoorplantage in einem Zelt in seiner Wohnung auf.

Bei der Befragung gab er an, die Cannabispflanzen zu seinem Eigengebrauch angebaut zu haben. Die Suchtmittel und die Suchtgiftutensilien wurden sichergestellt. Der 31-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.