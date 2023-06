Die drei Tage alten Ferkel quieken fröhlich neben ihrer Mama – keine Seltenheit bei der Buschenschenke Wassacher in Moosburg. Hier werden nämlich keine Tiere zugekauft, sondern von der Geburt an liebevoll versorgt und dann am eigenen EU-Schlachthof geschlachtet: „Alles geschieht hier am Hof. Die Schweine werden bei uns geboren, gemästet und dann auch geschlachtet und veredelt“, sagt Betreiber Manfred Goritschnig. Gemeinsam mit seiner Familie übernahm er vor 14 Jahren den Hof der Eltern – diese packen noch heute fleißig mit an. Unter der Leitung des Sohnes änderte sich nicht viel, lediglich der Milchviehstall wurde vor ein paar Jahren aktiviert und erneuert. Neben allen Familienmitgliedern sorgen im Sommer auch Praktikanten für einen reibungslosen Ablauf. Goritschnig appelliert dabei an die Schulen, mehr Praktika in der Region und weniger im Ausland zu vergeben.