An die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr hat man sich gewöhnt. Auch die Salzburger Wahlüberraschung Kay Michael Dankl ist Interessierten ein Begriff. Lena Zachmann kann da noch länger nicht mithalten. Dabei ist die Frau nun das Gesicht der Kommunisten in Kärnten – weil seit zwei Tagen Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Klagenfurt.