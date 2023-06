Na, Mahlzeit! Am Landesgericht Klagenfurt beginnt ein gschmackiger Betrugs-Prozess. Einem Mann wird vorgeworfen, Chinarestaurants betrogen zu haben. "Ihm zur Last gelegt, das Vergehen des schweren Betruges verantworten zu müssen", heißt es vom Landesgericht Klagenfurt. Er soll "sich unter anderem als Beamter ausgegeben haben, nämlich als Organ der Agentur für Gesundheits- und Ernährungssicherheit", heißt es weiter. Besser bekannt ist die Agentur unter der Abkürzung "Ages". Der falsche Beamte soll Hygienemängel bei diversen chinesischen Restaurantbetreibern beanstandet haben und soll sie so zur Herausgabe von mehreren Hundert Euro verleitet haben.