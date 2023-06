Seit mittlerweile elf Jahren ist David Adamik fester Bestandteil der Wasserrettung Krumpendorf. Dort ist der Jungspund nicht mehr wegzudenken: Als Referent-Stellvertreter für Jugend, Material und Mitglieder hat er sich schon jetzt bis in den Vorstand hochgearbeitet: "Neben der Schule ist das für mich der perfekte Ausgleich", sagt Adamik.

Mit sechs Jahren nahm Adamik an dem Kinderschwimmtraining der Wasserrettung teil. Mit 13 absolvierte er den Helferschein, mit 16 den Retterschein und ist seitdem meistens an den Wochenenden als Einsatzkraft rund um das Parkbad unterwegs. Dabei wird täglich in der Früh, zu Mittag und am Abend mit dem Boot eine Erkundungsfahrt am See durchgeführt.

Spannende Einsätze

Der 17-jährige Schüler des Bildungszentrums Ehrental kann schon auf viele spannende Einsätze zurückblicken, sei es das Boot auf der Schlangeninsel im Sommer letzten Jahres, verschiedenste Bootsunfälle oder heikle Personensuchen: "Die Einsätze sind immer ein Erlebnis". Seine Ziele für die Zukunft sind die Ausbildungen zum Schwimmlehrer, Rettungsschwimmlehrer und Wildwasserretter.

Essenziell für den Beitritt zur Wasserrettung beitreten, ist eine gute körperliche Verfassung: "Und Schwimmen sollte man können. Wenn nicht, lernt man es halt bei uns", scherzt Adamik.

In seiner Freizeit erledigt er gerne Aufgaben im heimischen Garten: "Alles, wo ich mit Maschinen arbeiten kann, ist meine Leidenschaft." Keine Woche vergehe, in der er nicht mit der Motorsäge arbeite. Neben der Wasserrettung ist er auch bei der örtlichen Feuerwehr ehrenamtlich tätig. Eine Familienangelegenheit. "Meine Mama und mein Bruder sind mittlerweile auch bei der Feuerwehr Krumpendorf im Einsatz."