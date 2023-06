Über den Wettbewerb "Pop-up-Store" hat der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds in Ferlach erstmals nach kreativen Geschäftsideen gesucht. Aus den eingelangten Einreichungen ging Sabine Wunder mit ihrem Pop-up-Store "Wunderblume" als Gewinnerin hervor. Die gelernte Floristin bietet neben Blumen und Gestecken auch Produkte von "Sonnentor" und "Terramater" in ihren Geschäftsräumlichkeiten an. Handarbeitsfans erwartet eine große Auswahl an Garnen und Wolle. Wer auf der Suche nach kleinen Geschenken ist, wird im Pop-up-Store fündig.

Wunder wollte schon immer ihr eigenes Geschäft eröffnen, mit der Aktion "Pop-up-Store" hat sie den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Sie darf sich als Gewinnerin über das KWF-Preisgeld in Höhe von 4000 Euro sowie einen Mietkostenzuschuss der Stadtgemeinde Ferlach in Höhe von 1800 Euro freuen.

Bürgermeister Ingo Appé gratuliert Sabine Wunder zu dem Gewinn und freut sich über die Möglichkeit, Jungunternehmerinnen die Chance zu geben, ihre innovative Geschäftsidee zu verwirklichen. "Die Pop-up-Stores sind ein wichtiger Impulsgeber für leerstehende Geschäftsflächen im Stadtzentrum und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Belebung der Innenstadt", sagt Appé über den Ideenwettbewerb.