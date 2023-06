Erdbeerliebhaber mussten heuer Geduld haben. Wegen des kühlen und regnerischen Wetters verzögerte sich die Ernte auf den Feldern in und um Klagenfurt. Der Saisonstart erfolgte vielerorts erst Mitte der vergangenen Woche. Kärntens größter Erdbeerbauer, „Bartlbauer“ Hieronymus Weber, hat Felder in Grafenstein, Ebenthal, Kirschentheuer sowie in der Landeshauptstadt in der Peter-Wunderlich-Straße, am Südring, in der Tessendorfer Straße und in der Mageregger Straße, die täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet sind. „Trotz der Kapriolen sind die Erdbeeren groß und süß“, sagt Weber. Das Kilo (selbst gepflückt) kostet 3,60, gepflückte Erdbeeren gibt es nach Vorbestellung um 7,40 Euro.