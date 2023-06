Gefühlt will der Sommer heuer nicht Fahrt aufnehmen, obwohl die Temperaturen im Juni sogar leicht über dem langjährigen Durchschnitt gelegen sind. "Allerdings nur sehr leicht, mit etwa 0,2 Grad", sagt Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria. Dass wir trotzdem nur bedingt in Sommerlaune kommen, liege am Niederschlag, so Rainer: "Es gab fast jeden Tag ein paar Tropfen. In der Gemeinde Preitenegg im Bezirk Wolfsberg gab es vom 1. bis zum 14. Juni täglich einen Regenguss. Die Sonne zeigte sich dementsprechend selten, durch die Bewölkung liegen wir bei 35 Prozent der Sonnenstunden, die im Juni üblich wären".

Das soll sich mit dem Wochenende in Kärnten, Osttirol und der Steiermark aber ändern: "Das Hochdruckwetter setzt sich endlich durch und das hartnäckige Tief nördlich von Österreich, das uns unbeständiges Wetter brachte, wird verdrängt", sagt der Meteorologe. Mit Nordwind werden die letzten Regenwolken, die vielleicht noch ein paar Regenspritzer am Samstag bringen verschwinden. Am Sonntag strahlt die Sonne ungehindert und die Temperatursäulen werden kräftig nach oben schnellen. "Sonntag und Montag wird es von der Obersteiermark bis nach Osttirol strahlenden Sonnenschein geben. Am Sonntag rechne ich mit 28 Grad und am Montag werden wir erstmals die 30-Gard-Marke knacken", verspricht Rainer.

Über 30 Grad

Am Dienstag wird es sogar noch heißer, allerdings sind von Oberkärnten über die Pack bis in die Obersteiermark Gewitter möglich. Das Klagenfurter Becken etwa werde keine Schauer abbekommen, in den Bergen ist dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Niederschlag zu rechnen. "Das wird sehr vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft abhängen. Klar ist, es bleibt bis Donnerstag heiß mit Temperaturen um und über 30 Grad", sagt Rainer.

Ab Donnerstag nehmen im ganzen Land die Regenschauer zu und es ist verbreitet mit Gewittern zu rechnen: "Damit sinken die Temperaturen auch und es wir kühler." Zur Beruhigung kühler bedeutet in dem Fall, dass die Temperaturen um etwa zwei bis drei Grad sinken und wir trotzdem noch über der sommerlichen 25-Grad-Marke bleiben werden.