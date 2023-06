Am Montag wurde ein Mann am Landesgericht Klagenfurt verurteilt, unter anderem wegen Drogenhandels. Im Juni 2021 sorgte der 28-Jährige schon einmal für Aufsehen: In seiner Wohnung wurden bei einem Polizeieinsatz zehn Giftschlangen und drei Vogelspinnen entdeckt. Wie immer in solchen Fällen wurde Helga Happ gerufen. Die Reptilienexpertin holte die Tiere ab und nahm sie mit in ihren Zoo.