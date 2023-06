Die Ausgangslage vor der U18-Jugend-Europameisterschaft in Duisburg war alles andere als ideal. Timo Užnik krachte im Vorfeld der EM beim Felsenklettern im Maltatal ziemlich unbequem auf einen Stein. Er hatte Glück im Unglück. "Das war ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Der Rücken und der Arm haben einiges abbekommen. Die Schmerzen waren nicht so ohne, vor allem die Hand war extrem geschwollen", erzählt der Kärntner. Doch beim Bewerb biss der 17-Jährige die Zähne zusammen. Die Belohnung: EM-Bronze. "Aufgrund der Verletzung kam die Medaille überraschend. Es war perfekt fürs Selbstvertrauen, da einiges am Programm steht."