Am Montag hat ein 31 Jahre alter Mann eine Bäckerei in Klagenfurt überfallen. Dabei bedrohte der vermummte Täter eine Angestellte mit dem Messer und forderte sie auf, die Kassenlade zu öffnen. Die in Panik geratene Frau war dazu jedoch nicht in der Lage. Als sich der Mann kurz wegdrehte, gelang der Frau die Flucht.

Zwischenzeitlich floh der Tatverdächtige, konnte aber von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei der Personsdurchsuchung stellten die Polizisten die zuvor beim Überfall verwendete grüne Sturmhaube und das Tatmesser sicher. Aufgrund des ähnlichen Vorgehens bei zwei Raubüberfällen auf Trafiken im April und Mai, ebenfalls im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf, konnten Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten dem 31-jährigen Klagenfurter diese Raubüberfälle nachweisen. Der Mann hat die Taten während der Einvernahme gestanden.

Ob dem Tatverdächtigen weitere Straftaten angelastet werden können, wird noch ermittelt.