Der Fall sorgte österreichweit für Schlagzeilen: 15 Jahre lang bereicherte sich ein ehemaliger Abteilungsleiter aus der Landeshauptstadt heimlich an der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Kärnten. Laut Anklage hatte der heute 52-Jährige dafür Pensionistinnen und Pensionisten erfunden und deren Ausgleichszulagen kassiert. Die Schadenssumme wurde mit 1,4 Millionen Euro beziffert. Im April des Vorjahres legte er am Landesgericht Klagenfurt ein umfassendes Geständnis ab und wurde zu drei Jahren Haft, eines davon unbedingt, verurteilt.