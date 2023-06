"Ich habe vor über 17 Jahren den Betrieb mit erhobenem Haupt übernommen und genauso gehe wieder hinaus", blickt Andreas Wallner mit etwas Wehmut auf Ende Juni. Denn am 30. Juni wird er zum allerletzten Mal hinter dem Tresen der Vinothek Yomi´s in der Klagenfurter Karfreitstraße 22 stehen und seine Kunden in Sachen Tee, Kaffee und edle Tropfen beraten. Denn das Geschäft schließt mit Ende des Monats für immer - außer, es findet sich in der kurzen Zeit noch ein potenzieller Nachfolger, gibt Wallner die Hoffnung nicht auf.