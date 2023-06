"Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Nach diesem Zitat des französischen Schriftstellers Antoine de Saint Exupéry lebte und arbeitete der bekannte Mediziner Boban Todorić. Für diese Einstellung war er bekannt – und vor allem geschätzt. Umso größer ist die Trauer, denn Boban Todorić verstarb, wie erst jetzt bekannt wurde, Ende Mai im 54. Lebensjahr.

Der gebürtige Bosnier studierte an der medizinischen Universität in Rijeka, Belgrad und Graz, wo er 1999 promovierte. Seine Turnuszeit absolvierte er am Krankenhaus in Spittal, am LKH Graz und Wagna. 2002 legte Todorić die Prüfung für Allgemeinmedizin ab. An der Universitätsklinik Graz fing er 2003 mit seiner Facharztausbildung an, vier Jahre später legte der leidenschaftliche Klavierspieler erfolgreich die Prüfung ab. Danach wurde der Mediziner stationsführender Oberarzt der chirurgischen Abteilung im KH der Barmherzigen Brüder in Graz, später Oberarzt der chirurgischen Abteilung an der Privatklinik-Villach und Ausbildungsoberarzt in der Abteilung der Chirurgie am LKH Wolfsberg. Von 2019 bis 2022 war das Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie Leiter der Abteilung für Chirurgie im DOKH Friesach. Zudem führte der Vater zweier Söhne eine Wahlarztpraxis in der Kärntner Landeshauptstadt.

Boban Todorić wird am Samstag, 17. Juni, um 13 Uhr im Zeremonium der PAX Klagenfurt verabschiedet.