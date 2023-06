Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckerei am Montagnachmittag in Klagenfurt in Waidmannsdorf wurde ein 31-jähriger Klagenfurter von der Polizei gefasst. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und forderte Geld, flüchtete dann aber ohne Beute. Er wurde noch gestern Abend von der Polizei einvernommen.

Ob es sich bei dem Mann um denselben Täter handelt, der heuer zwei Trafiken in Waidmannsdorf überfallen hat, steht derzeit noch nicht fest.