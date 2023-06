In den vergangenen Tagen wagten die Kärntnerinnen und Kärntner, trotz wechselhafter Temperaturen, vermehrt den Sprung in einen See. Im gemeindeeigenen Parkbad Krumpendorf bewirten heuer erstmals Farhad und Helene Rana – Betreiber des „Rana's Werzer Strandcasino“ in Pörtschach – die Badegäste.