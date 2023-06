Schon wieder ist es im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf zu einem Raubüberfall gekommen. Allerdings blieb es diesmal bei einem Versuch. Am Montagnachmittag wollte ein Mann eine Filiale der Bäckereikette Wienerroither überfallen. Dies bestätigt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. "Eine männliche Person konnte festgenommen werden."

Bereits im Mai und April kam es in demselben Stadtteil zu zwei bewaffneten Raubüberfällen – allerdings auf verschiedene Trafiken. In diesen beiden Fällen dürfte es sich um denselben Täter gehandelt haben, da die Bilder der Überwachungskameras übereinstimmen. Ob der Mann auch jener ist, der am Montag versucht hatte, die Bäckerei zu überfallen, ist noch offen.