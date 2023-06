Nach einem erfolgreichen zweiten Geschäftsjahr mit mehr als 120.000 Besuchern ist der Ausbau für Gründer und Geschäftsführer Manuel Fritz ein Sprung in die richtige Richtung: Der Betreiber des Trampolinparks Jump Dome in Klagenfurt verdoppelt seine Fläche.

1,5 Millionen Euro werden investiert. Auf 5000 Quadratmetern entstehen elf neue Attraktionen. „Unter anderem das größte Trampolin Europas in einem Trampolinpark. Es ist 7,5 mal 7,5 Meter groß, also 56 Quadratmeter und damit größer als meine erste Wohnung“, scherzt Fritz, der in Klagenfurt auch immer mehr Kunden aus Italien und Slowenien anspricht und mit seinem Geschäftsmodell bereits nach Linz und Salzburg expandiert ist.

© Jump Dome

Für noch mehr Abwechslung sollen auch Basketball-Trampoline und Bounce-Parcours sorgen. Alle Trampoline bezieht Fritz von seinem ehemaligen Arbeitgeber Gert Kaltschütz’s Trampolinanlagen in St. Veit. Pünktlich zum Ferienstart im Juli soll der Ausbau in Klagenfurt fertig sein, die Eintrittspreise bleiben gleich.

Auch das Unternehmen von Mitbewerberin Tina Hafner wächst "sprunghaft": Ihre Klagenfurter Jump World One bekommt eine Schwesterfiliale im Wiener Prater.