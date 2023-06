Zu einer Tierbergung musste die Feuerwehr Reifnitz am Sonntagnachmittag ausrücken. Ein Mufflon war in ein ausgetrocknetes Wasserbassin gefallen und konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr befreien.

Quelle: FF Reifnitz

Die Einsatzkräfte rückten mit insgesamt neun Mann zum Einsatzort in der Teixlbucht an, um dem Tier zu helfen. Nach knapp 30 Minuten konnte das verängstigte Mufflon geborgen und wieder in die Freiheit entlassen werden.