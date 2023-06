Es war etwas ruhig um das Rosegger Model Sarah Kühschweiger geworden. Die Kärntnerin (auch bekannt als "Sarah Horizon") absolvierte eine Ausbildung zur Tonmeisterin und baute mit Partnern ihr eigenes Tonstudio in Wien auf. Doch das 1,84 Meter große Model der Agentur "1st Place Models" gibt jetzt auch wieder auf Laufstegen und bei Fotoshootings Vollgas.

So war sie etwa mit ihren Agentur-Kolleginnen beim "Dancer against Cancer"-Ball in der Wiener Hofburg im Einsatz. Für die Kärntner Designerin Dali Oleschko präsentierte Kühschweiger edle Couture-Roben im großen Festsaal vor Publikum aus aller Welt. So bewunderte sogar Hollywoodstar Brec Bassinger (bekannt von der Nickelodeon-Serie "Bella and the Bulldogs" oder aus "School of Rock") die schönen Models mit der tollen Mode.

Zusammen mit ihren "1st Place Models"-Kolleginnen Sarah Schmidt, Darya Fesina, Ann-Kathrin Johannides, Katharina Jordan, Lea-Rebecca Cretu präsentierte Sarah Kühschweiger (rechts) Fashionweek-Mode © 1st Place Models/Albert Stern

Vor ein paar Tagen war Kühschweiger dann auch bei der Präsentation des neuen "Vienna Dreams"-Magazins im Urban's Lounge Restaurant in Wien im Einsatz, die ihr Manager Dominik Wachta moderierte. Mit einigen anderen "1st Place Models" präsentierte sie dort Mode von Creatif Paris (bzw. der Boutique Creatif & friends) sowie Fashionweek-Designerin Katarina Tutić und war beim Live-Fotoshooting mit Fotograf Mirza Muslic im Einsatz.

Der Fotograf inszenierte die Models vor Ort mit Mode von Katarina Tutić. Das Live-Fotoshooting im Urban's Lounge Restaurant war eine besondere Einlage, bei der Muslic auch moderierte und Einblick in seine Tricks und Visionen gab. In Kürze wird er in großen Modemetropolen tätig sein, vielleicht auch zusammen mit dem Rosegger Model, die selbst schon in New York, San Francisco, Los Angeles und Mailand modelte.

Kärntner Designerin

Für die nächste Ausgabe des "Vienna Dreams"-Magazins wiederum hat Kühschweiger eine sogenannte Option, also ist in der näheren Auswahl. Einer der Fotografen des Magazins, Georg Graml, zeichnete sich zusammen mit seinen Kollegen Franz Steindl, Andreas Novotny, Roman Größwang und Raphael Plentl für die Debüt-Ausgabe verantwortlich. Dort zu sehen waren unter anderem Editorials mit der Schmuck-Kollektion von "Wisdom of the Source", der Kärntner Designerin Claudia Lecnik und ihrem Label Ylva, Falco-Freundin Marianne Kohn und ihrem Label Povera, Regina Liebmann Couture sowie Designer Florian Adelon. Die Make-ups kamen von Denise Moser und Paulina Moldovan.