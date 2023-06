Im Vorjahr gab es in Österreich sieben Prozent weniger Scheidungen. Geht den Anwälten die Arbeit aus?

Peter RIEDEL: Nein. Aber was mir auffällt, ist, dass es viele einvernehmliche Trennungen gibt, die vernünftig ablaufen. Das hängt wohl auch mit den jüngeren Generationen zusammen und damit, dass es immer mehr Frauen gibt, die wirtschaftlich selbstständig sind. Und es lassen sich viele Paare scheiden, die im Pensionsalter sind. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, haben sie einander oft nicht mehr viel zu sagen und die Ehe wird zur Belastung. Dann folgt die Trennung.

TANJA GEWOLF-MULLEY: Im einfachsten und schnellsten Fall kommt es zur einvernehmlichen Ehescheidung. Grundvoraussetzung dafür ist eine Einigung in sämtlichen Punkten. Ein Scheidungsvergleich wird oftmals von einem Partner mit seinem Anwalt ausgearbeitet. Wichtig ist dabei immer, dass auch der andere Partner den Vergleich von einem Anwalt gegenchecken lässt und erst danach unterschreibt.