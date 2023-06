Der berufliche Werdegang von Nika Basic ist eigentlich von Spontanität geprägt. Nach der Matura am BG Lerchenfeld verschlug es die Klagenfurterin in die Grazer Landeshauptstadt. "Eigentlich wollte ich Journalismus und PR an der FH studieren", erzählt die heute 35-Jährige. Doch daraus wurde leider nichts. Weil sie aber schon eine Wohnung in Graz hatte, ging Basic das Studium der Rechtswissenschaft an, welches sie auch abschloss und daraufhin in die Kärntner Heimat zurückkehrte, um einen Job in der Eventbranche anzunehmen.