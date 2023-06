Die "Villa Lido", seit über 100 Jahren ein fester Bestandteil der Gastro-Szene am Wörthersee, steht für traditionelle italienische Gaumenfreuden und ein Stück Adria-Feeling am türkisblauen Wörthersee. Seit wenigen Tagen erstrahlt der angeschlossene Gastgarten in der Klagenfurter Ostbucht aber in einem neuen Look und versprüht noch einen Hauch von Italo-Feeling mehr.

Im neuen "Giardino Aperol" kann man nämlich, wie der Name schon sagt, das orange Kultgetränk genießen – ein atemberaubender Blick auf den Wörthersee wird mitserviert. Die Bäume und zahlreiche Schirme sorgen für ausreichend Schatten. Geöffnet ist das "Giardino Aperol" von Montag bis Sonntag von zehn bis 23.30 Uhr.