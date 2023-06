Es war ein langes Hin und Her - eine ungesicherte Finanzierung sorgte für Fragezeichen hinter der beliebten Veranstaltungsreihe. Aber bereits am Freitag der erste After-Work-Markt im Jahr 2023 am Klagenfurter Benediktinerplatz über die Bühne gehen. Das Programm kann sich auch heuer wieder sehen lassen.

Zum Auftakt, 16. Juni, spielt Taft Funk auf. Die groovige Klagenfurter Band steht für akustische Interpretation bekannter Songs zum Mitsingen, Feiern und Tanzen. Seit 15 Jahren stehen die Musiker Werner Glanzner, Philipp Jonke und Paul Zewell gemeinsam auf der Bühne. Sie sind gut eingespielt haben Spaß an der Musik, Interaktion mit dem Publikum und das ist ansteckend. Erlebnisempfehlung!

Eine Woche später steht "Taxi Gratzer" auf der Bühne und liefert feinste Akustik-Musik quer durch den Rock/Pop-Gemüsegarten. Mit Lisa Marie Bergmeister-Zitter (Gesang), Georg Gratzer (Gitarre, Gesang) und Eduard Otti (Cajon & Gesang) darf man sich heuer auf „Summerfeeling“ pur freuen.

Klassiker und "alte Hadern"

Am 30. Juni hört man "Acoustica". Frontsängerin Angelika Tegrovski und ihr Mann Bernhard bilden gemeinsam mit Roman Mischitz das erfolgreiche Trio "Acoustica". Der Name ist Programm! Geboten werden die größten Hits der 80er, 90er und 00er Jahre in oft überraschend neuem, akustischem Gewand! Dazu noch ein paar "alte Hadern" und Austropop-Klassiker und fertig ist ein Abend zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern!

Dann macht das Event eine kurze Pause für den Sommer und ist an folgenden Freitagen wieder zurück: 25. August, 1. September und 8. September.