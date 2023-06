Erneut mussten die Meteorologen am Samstag eine Wetterwarnung für Kärnten absetzen: Ab den Nachmittagsstunden war in Teilen Kärntens lokal erneut mit einem starken Gewitter und teilweise sogar mit Hagel zu rechnen. Um 18 Uhr gab es bereits erste Berichte über Starkregen und Hagel, unter anderem aus Techelsberg und Feldkirchen.

Hagel in Feldkirchen © Privat/Elite Klagenfurt

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) gab es seit 17 Uhr für die Bezirke Klagenfurt-Land, Villach-Stadt und Villach-Land sowie Hermagor die vierthöchste Warnstufe (Rot). Laut Meteorologen musste man mit Starkregen, Gewitter und starkem Wind rechnen.

Am Montag meist sonnig

Im restlichen Bundesland war ebenfalls mit "markantem Wetter" zu rechnen (dritthöchste Warnstufe). Die Front ist Samstagabend weitergezogen: Um 20 Uhr gab es laut UWZ.at für Kärnten nur mehr eine "gelbe" Vorwarnung für Gewitter und Hagel.

Laut Landesalarm- und Warnzentrale ist es bis 20.30 Uhr zum Glück nur zu zwei wetterbedingten Einsätzen gekommen: In Hüttenberg ist ein Bach über die Ufer getreten und in Magdalensberg wurde ein Keller überflutet.

In der Nacht auf Sonntag und am Sonntag ist weiterhin vereinzelt mit Regenschauern zu rechnen. Es bleibt meist stark bewölkt. Laut Geosphere Austria soll aber insgesamt das Schauerrisiko leicht abnehmen. Am Montag ist verbreitet mit Sonnenschein zu rechnen. Laut Geosphere Austria dürfte es überwiegend trocken bleiben.