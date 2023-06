Vor genau 80 Jahren, im Juni 1943, sind die ersten Gefangenen-Transporte im Außenlager des KZ Mauthausen am Loiblpass eingetroffen. Dieses "traurige Jubiläum" stellte am Samstag der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Kärnten (MKK), Manfred Morokuttti, in den Mittelpunkt seiner Begrüßungsrede am ehemaligen Appellplatz des Loibl KZ. Dort wird alljährlich der Grausamkeiten der Nazis beim Tunnelbau gedacht.