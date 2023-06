Ihr Hit "Millionen Optionen" ist so erfolgreich, dass Schlagersängerin Charlien selbst keine Optionen hat: Die 28-jährige Kärntnerin gondelt von Auftritt zu Auftritt. Zuletzt begeisterte sie das Publikum in einem danach medial heiß diskutierten Outfit bei der "Starnacht am Neusiedler See", am Sonntag tritt sie im ZDF-Fernsehgarten auf. Die Liveshow beginnt um 12 Uhr.

Dazwischen war die Rosentalerin zu Gast bei Joe Kohlhofer im Klagenfurter Studio des Schlagersenders Radio Flamingo. Der neugierige Moderator konnte dem "nebenberuflichen Star" – Charlien arbeitet ja noch als Lehrerin an einer Villacher Mittelschule – dabei viel Privates entlocken, zum Beispiel das Geheimnis ihrer guten Figur. "Ich habe keine Zeit zum Essen", gestand die Mutter von zwei Söhnen. "Jeder, der Kinder hat, weiß das. Wenn man irgendetwas essen möchte, sind schon die Kinder da und möchten auch etwas essen. Dann bleibt nichts mehr übrig."

Außerdem verriet Charlien ihr größtes Hoppala. Es passierte der Lehrerin, als sie selbst noch Schülerin war. "Ich wollte nach der sechsten Stunde vor dem Spint eigentlich nur meine Schuhe ausziehen, war aber im Kopf schon zu Hause. Dann habe ich mich begonnen, mich auszuziehen und mein Gewand in den Spint zu räumen. Das war richtig unangenehm."

Ihr größtes Hoppala

Charlien gewährte Kohlhofer sogar einen (akustischen) Blick in ihr Schlafzimmer – mit ihren Tipps, wie man mit einem schnarchenden Partner umgeht.

Charlien ganz privat