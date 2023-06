Erinnern Sie sich? Vor ziemlich genau einem Jahr "brannte" das Klagenfurter Wörthersee Stadion. Die deutsche Kultband Rammstein sorgte an zwei Abenden für ein ausverkauftes "Ufo" und tagelang für Schlagzeilen. Zweiteres schaffen Till Lindemann und Co auch jetzt, obwohl der Anlass ein ganz anderer ist. Sexuelle Übergriffe, Partys mit Gewalt, Sex und Drogen oder eine "Row Zero", reserviert für Damen. Die Vorwürfe sind massiv. In diesem Memo finden Sie, was ein Klagenfurter Szenewirt auf einer Rammstein-Party erlebt hat. Eine neue "dm"-Filiale sowie das beste Eis in Klagenfurt haben wir auch für Sie verpackt. Wer dieses Wochenende Party (nicht im Rammstein-Stil) machen möchte, wird ebenfalls fündig.

Neue "dm"-Filiale, Pizzeria zum Verkauf, Tennishallenprobleme

­Die Drogeriekette "dm" sperrt in Klagenfurt auf und gleichzeitig auch zu. Eine neue Filiale entsteht am Heiligengeistplatz. Demnächst feiert sie ihre Eröffnung.

👉 Hier zieht die neue "dm"-Filiale ein

Ist Ihr Hunger manchmal so groß, dass Sie nicht nur eine Pizza, sondern gleich die ganze Pizzeria kaufen möchten? In Klagenfurt-St. Ruprecht haben Sie jetzt die Chance. Ein Schnäppchen ist dieses Vorhaben aber nicht.

👉 Pizzeria steht zum Verkauf [Plus]

Spiel, Satz und Sieg oder Aus, Schluss und vorbei? Dem Klagenfurter Tennissport droht eher Letzteres, wird nicht bald eine Lösung für die Hallenproblematik gefunden.

👉 Kärntner Tennisverband: "Es ist fünf vor zwölf" [Plus]

Bild der Woche: Aller guten Dinge sind zwei

© kk/privat

Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte dürfen Susanne und Manfred Krammer aus Ebenthal erzählen. 1982 lernten sie sich kennen, 1987 folgte die Hochzeit. 2008 kam die Scheidung. Jetzt, 36 Jahre nach der ersten Trauung, gaben sie sich erneut das Jawort. Das Paar sorgte auch für ein einmaliges Erlebnis für den Standesbeamten, wie Susanne Krammer der Kleinen Zeitung erzählt. Falls Sie kürzlich geheiratet haben, können Sie hier ebenfalls Ihre Liebesgeschichte mit uns teilen und Preise gewinnen.

👉 Ehepaar gab sich 15 Jahre nach der Scheidung erneut das Jawort

"Morle" zum beliebtesten Eissalon in Kärnten gekürt

Der Gourmetführer Falstaff machte sich auf die Suche nach dem beliebtesten Eissalon in Kärnten. Er wurde in Klagenfurt fündig, wo "Morle" sich den Titel holen konnte. Doch auch andere bekannte Läden befinden sich in den Top zehn.

👉 Das sind die beliebtesten Eissalons in Kärnten

Drei junge "Prinzen" für das "Princs"

Claus Spitzbart suchte für sein "Princs" am Klagenfurter Heuplatz einen Nachfolger. Gefunden hat er gleich drei Personen, die sich in Zukunft um das bekannte Restaurant kümmern werden. Was das für die Zukunft des "Princs" bedeutet, erzählt er der Kleinen Zeitung.

👉 Drei neue Chefs im "Princs" [Plus]

Zitat der Woche

Die deutsche Band Rammstein sorgt derzeit für Schlagzeilen. Mehrere Frauen erheben gegen die Band und Frontmann Till Lindemann schwere Vorwürfe. Von sexuellen Übergriffen ist die Rede. Teatro-Chef Gert Höferer arbeitete nach den beiden Konzerten im Vorjahr in Klagenfurt als Barkeeper für die Band. Er erzählt, was er alles auf den After-Show-Partys mitbekommen hat.

👉 Rammstein-Party in Klagenfurt: An das erinnert sich der Szenegastronom [Plus]

Top-DJane legt in Klagenfurt auf

Die Kaffeemaschine aktiviert? Hoffentlich, denn heute kann es spät werden. Die DJane Anna Ullrich legt in der Nacht im "Im Süden"-Club in Klagenfurt auf. Ullrich zählt mit ihren Techno-Sounds zu den bekanntesten DJanes des Landes. Tickets gibt es hier.

👉 In diesem Club legt Anna Ullrich heute auf