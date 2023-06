Die Landjugend brachte Saskia Enz und Bernhard Kienzl zusammen. Zunächst aber nur als Freunde - immer wieder haben sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Elektriker bei Treffen gesehen, sich dabei unterhalten und viel gelacht. Im Jahr 2015 hat es schließlich zwischen den beiden gefunkt.

Dann ging es aber Schlag auf Schlag: "Nach nicht einmal einem Jahr Beziehung haben wir unser Traumhaus gefunden und sind zusammen gezogen", erzählt Saskia Enz. Von ihrem Liebsten spricht sie dabei nur in den höchsten Tönen: "Bernhard hat mich damals sehr mit dem Haushalt und der Gartenarbeit entlastet, da ich mit Studium und Beruf sehr eingespannt war. Auch meine Mutter wurde zwischenzeitlich immer wieder aufgenommen und gepflegt, da sie krank ist. Unsere Beziehung ist an diesen gemeinsamen Herausforderungen gewachsen und nun mit der Ehe besiegelt."

Die Trauung selbst erfolgte sehr spontan. Vom Antrag bis zur Hochzeit am 26. Mai dauerte es gerade einmal sechs Wochen. "Während die Familie beim Standesamt eingeladen war, wurden unsere Freunde mit einer freien Trauung am Sportplatz überrascht", erzählt die glückliche Braut aus Schiefling. "Nach dem Standesamt wurden unsere Gäste in Velden mit dem Bummelzug chauffiert, ein Highlight für Groß und Klein. Die freie Trauung war sehr persönlich und emotional, denn sie wurde von unseren Trauzeuginnen durchgeführt." Da floss schon auch einmal die eine oder andere Freudenträne.

Dem jungen Paar ist Umweltschutz sehr wichtig. Dieses Thema prägte auch die Hochzeit - es gab ein Secondhand-Brautkleid, Deko aus Blumen aus dem eigenen Garten. "Den Rest durften wir von lieben Wirtsleute ausleihen!"