Der Bauernmarkt in Scheifling bietet alles, was man täglich braucht und darüber hinaus. Beim Brot beginnt das Angebot und es hört beim regionalen Gemüse nicht auf. Die Schieflinger Bauern verwöhnen mit traditionellen Kärntner Spezialitäten (frisches Bauernbrot, Speck und Würstl, verschiedene Topfenaufstriche, frischer Apfelsaft und Apfelmost und, und, und) aus eigener Erzeugung. Der Markt ladet aber auch zum Verweilen ein. Gastrobetriebe des Ortes schenken aus. Kurz: Man sitzt dort auch gerne zusammen. Das mag ein Grund sein, warum der Markt nominiert wurde, um vielleicht als der schönste der Region gekürt zu werden.

Märkte als Publikumsmagneten

Heuer suchen wir den "Schönsten Markt" in Kärnten und Osttirol. Gemeint sind damit alle regelmäßig stattfindenden Bauern-, Bio- oder Saisonmärkte. Und derer gibt es viele, wie auch Petra Pobaschnig, die Obfrau des Landesverbandes bäuerlicher Direktvermarkter bestätigt: "Die Märkte haben in unserem Land eine große Tradition. Wir haben viele treue Kunden, die es schätzen, zu wissen, wer hinter den Produkten steht. Und gerade in den Tourismusregionen sind die Regional- und Bäuernmärkte echte Publikumsmagneten."

