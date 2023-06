Das achte Siegerprojekt der Superhelden-App – "Seenreinigung in der Wörthersee Ostbucht" – wurde am Donnerstag im Strandbad Loretto in die Tat umgesetzt. Damit der Wörthersee geschützt und im Sinne der Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen erhalten bleibt, führte der Umwelttauchclub Kärnten auf Initiative der Stadtwerke Klagenfurt eine Unterwasser-Aufräumaktion durch.

Die Taucher beförderten allerhand altes Holz, Glasflaschen, Plastikbecher, Badeutensilien und sonstigen Unrat an die Oberfläche, welche die Crew an Land entgegennahm. Der Müll wird nun fachgerecht entsorgt.

Aktionen dieser Art zeigen, wie wichtig diese Aufräummaßnahmen und die damit verbundene Sensibilisierung für Umwelt- und Naturschutz sind. Und zur Freude aller steht einem unbeschwerten Sommer in "Kärntens größter Badewanne" nun nichts mehr im Wege.