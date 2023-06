Ein folgenreicher Unfall sorgte am Mittwochnachmittag für umfangreiche Verkehrsbehinderungen auf der Südautobahn (A 2) bei Krumpendorf: Laut Antenne Kärnten ist es auf der A 2 in Fahrtrichtung Villach zwischen den Knoten Klagenfurt-West und Pörtschach-Ost auf Höhe Krumpendorf zu einem schweren Unfall gekommen. In diesen waren mehrere Fahrzeuge verwickelt. Auf der Südautobahn war in diesem Bereich nur eine Fahrspur frei. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt.

Der Stau reichte bis zur Abfahrt Klagenfurt-Flughafen zurück. Auf der Klagenfurter Nordumfahrung waren laut Antenne Kärnten deshalb auch die Tunnel immer wieder kurzzeitig gesperrt. Ausweichen war hier nur großräumig bei Klagenfurt-Ost über den Südring sowie die Kärntner Straße (B 83) möglich. Bei Pörtschach-West konnte man wieder auf die Autobahn auffahren.

Weitere Staus

Wegen des Unfalls staute es sich auch auf der Südautobahn in Richtung Graz zwischen der Unterflurtrasse Lendorf und Klagenfurt-Nord sowie auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37) in Richtung Klagenfurt bei der Auffahrt auf die A 2.

Der Zeitverlust betrug rund 20 Minuten, derzeit sind es noch 10 bis 15 Minuten. Autofahrer sollten den Bereich nach wie vor am besten großräumig umfahren, denn die Staus lösen sich nur langsam auf.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden. Die Unfallstelle ist geräumt und die laut ersten Meldungen eingeklemmten Personen konnten sich laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf offenbar selbst aus den Fahrzeugen befreien. Neben der FF Krumpendorf waren die Feuerwehren Pörtschach am Wörthersee und Pritschitz, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie Rotes Kreuz, Notarzt, Polizei und die Asfinag im Einsatz.