Es ist Mittwoch, 10.32 Uhr. Kunden und Kundinnen der Klagenfurter Kika-Filiale in der Völkermarkterstraße haben die Qual der Wahl – nicht nur im Rahmen ihres Einkaufserlebnisses. Diese fängt nämlich schon bei der Parkplatzsuche an, denn nur wenige Kunden "verirren" sich zum Geschäft im Osten von Klagenfurt. Kaum ein Parkplatz ist besetzt. "Das war auch schon einmal anders", erinnert sich ein älterer Herr an bessere Zeiten des Möbelriesens, das übrigens vom gebürtigen Klagenfurter Herbert Koch im Jahr 1973 gegründet wurde und damit den Trend zur Selbstabholung maßgeblich mitprägte.