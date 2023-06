Nachdem sich Land Kärnten und Stadt Klagenfurt die Mehrheit am Klagenfurt zurückgeholt haben, müssen auch neue Chefs am Airport bestimmt werden. Und diese wurden am Mittwochmittag in einer, derzeit noch laufenden, Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das neue Führungsduo heißt Maximilian Wildt, ehemaliger Marketingleiter des Flughafens, und Harald Stoutz, seit Jahren Betriebsleiter am Flughafen.

Alte, neue Bekannte

Wildt kam im Februar 2021 nach Klagenfurt, wurde Leiter des Airline-Marketings und damit für die Akquisition neuer Fluglinien zuständig, ehe er im Juni 2022 den Airport wieder verließ und nach Wien, als "Executive Assistant" zu Do&Co wechselte.

Für Stoutz ist der Flughafen Klagenfurt ebenfalls keine Unbekannte: Er war bis Juni 2020 Geschäftsführer und zuvor dort Betriebsleiter. Danach wechselte er zum ehemaligen Flughafen-Mehrheitseigentümer Lilihill, in die Real Estate Projektentwicklung.

An der Pressekonferenz haben, neben Wildt und Stoutz, auch Beteiligungsreferent, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), teilgenommen.

Weitere Informationen folgen.