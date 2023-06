386 Filialen der Drogeriekette "dm" gibt es in Österreich, 24 in Kärnten, sieben davon in der Landeshauptstadt. Am 14. September öffnet am Heiligengeistplatz eine weitere Filiale, und zwar in jenem Gebäude, das die Lilihill-Gruppe großzügig umbaut. Auf 700 Quadratmeter finden die Kundinnen und Kunden alles rund um das Thema Schönheit, Gesundheit oder Haushalt.